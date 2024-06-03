«الدبيبة» يستقبل الطالبة «فرح سالم» المصابة بمتلازمة «أطفال القمر»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه، التلميذة ” فرح سالم” المصابة بمتلازمة أطفال القمر، والمتقدمة لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم غريان، رفقة والدها.

وأشاد الدبيبة، “بتفاني التلميذة وإصرارها على استكمال دراستها، مشيداً بدور عائلتها في دعمها، متمنياً لها النجاح والتوفيق”.

ووجه الدبيبة، “وزير التربية والتعليم، إلى الاهتمام بالطلبة والتلاميذ الذين يعانون من هذه المتلازمة وعددهم 18 تلميذاً على مستوى ليبيا، وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، وتفعيل دور معلمي الفئات الخاصة بالمدارس التي يدرسون بها”.