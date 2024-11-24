 «الدبيبة» يستقبل المبعوث الخاص للحكومة الألمانية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، والوفد المرافق له، حيث ناقش اللقاء مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناول اللقاء “عددًا من الملفات المهمة، من بينها الوضع الاقتصادي، والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بحث خطوات استئناف حركة الطيران بين البلدين بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتواصل المباشر”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء “على أهمية الدور الألماني في دعم استقرار ليبيا، مشددًا على حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكات الدولية بما يخدم المصالح المشتركة”.

بدوره، “هنأ المبعوث الألماني، رئيس الحكومة، على نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي شملت 58 بلدية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تأمين الانتخابات بالشكل المطلوب وتحقيق الشفافية والنزاهة”.