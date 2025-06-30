الدبيبة يستقبل المشاركين في اجتماع «مجلس أمناء معهد التخطيط العربي»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء، المشاركين في اجتماع مجلس أمناء معهد التخطيط العربي، الذي تستضيفه العاصمة طرابلس لأول مرة منذ تأسيس المعهد قبل أكثر من خمسين عاماً.

وشهد اللقاء حضور وزراء وممثلين رفيعي المستوى من دول عربية من بينها الكويت، المغرب، البحرين، السودان، العراق، الأردن، الصومال، موريتانيا، جيبوتي، سلطنة عمان، ومصر، إلى جانب وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني.

وأعرب الضيوف عن تقديرهم لحكومة الوحدة الوطنية على استضافتها للاجتماع ودعمها المستمر لأنشطة المعهد، مشيدين بمستوى التنظيم، ومؤكدين أن استضافة طرابلس لهذا الحدث العربي المهم تعكس حالة الاستقرار المتنامية في ليبيا وقدرتها على استضافة الفعاليات الإقليمية بكفاءة واقتدار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء دعم ليبيا الكامل لأنشطة وبرامج المعهد، وحرصها على المساهمة في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، مشددًا على أهمية ربط أدوات التخطيط الاستراتيجي بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

كما عبّر الوزراء المشاركون عن إعجابهم بما لمسوه من مؤشرات على تحسن الوضع العام في ليبيا، معتبرين أن التجربة الليبية تمثل نموذجًا ملهمًا في مواجهة التحديات والمضي نحو الاستقرار والتقدم.

يُذكر أن معهد التخطيط العربي، الذي تأسس عام 1972 ويقع مقره في الكويت، يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويُعنى بدعم جهود التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال التدريب والبحوث والدراسات المتخصصة.