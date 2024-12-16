«الدبيبة» يستقبل خبير الذكاء الاصطناعي «عبدالله كبلان»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خبير الذكاء الاصطناعي عبد الله كبلان، الذي يزور ليبيا للمشاركة في فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس لجنة الخدمات الحكومية الإلكترونية بالحكومة.

وناقش الحاضرون، أوجه التعاون الممكنة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات العامة.

ويقدم الدكتور كبلان محاضرة بعنوان “الذكاء الاصطناعي في مستقبل الإعلام”، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، حيث سيشارك خبراته في هذا المجال مع المشاركين.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى كيفية تأسيس بنية معرفية تدعم توظيف الذكاء الاصطناعي، وإدراجه ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، بهدف تعزيز قدرات الأجيال القادمة في هذا المجال الحيوي.

بدوره أكد الدبيبة التزام الحكومة بتبني أحدث التقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية في إطار مساعي التحول الرقمي.

من جهته، أشاد كبلان بالجهود المبذولة لتعزيز الابتكار في ليبيا، معربًا عن استعداده لدعم برامج التدريب والتأهيل في هذا المجال.

ويعد كبلان رجل أعمال وخبير في التقنية المالية، حاصل على جوائز في هذا المجال، ويتميز بتخصصه في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى تصميم النظم المالية المبتكرة.