«الدبيبة» يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم بمجمع قاعات غابة النصر، رئيس دولة غينيا بيساو عمر المختار سيسكو إمبالو والوفد المرافق. وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، أكد الرئيس الغيني سعادته بزيارة ليبيا، مشيدا بحالة الاستقرار التي تعيشها.

وعبر الرئيس الغيني عن رغبته في توطيد العلاقات الليبية الغينية، ودعم غينيا ودول الاتحاد الإفريقي للجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ورحب الدبيبة بالرئيس الغيني والوفد المرافق له ، منوهاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومشيداً بأواصر العلاقة والتعاون منذ عقود.

ودعا الدبيبة لتفعيل الملفات المشتركة بين البلدين، وتفاعل الاتحاد الإفريقي ودول تجمع الساحل والصحراء مع الجهود الدولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.