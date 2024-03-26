الدبيبة يستقبل رئيس مؤسسة بيكر العالمية.

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم، رئيس مؤسسة بيكر العالمية “دوغلاس بيكر” والوفد المرافق له، خلال زيارتهم لليبيا للقاء عدد من المؤسسات الليبية ومناقشة أوجه التعاون والاستثمار بينهما.

وقدم فريق المؤسسة عرضاً ضوئياً يحدد مجالات العمل وأوجه التعاون المقترحة مع المؤسسات الليبية، مؤكدين رغبتهم للعمل داخل ليبيا بعد حالة الاستقرار والجدية التي تعيشها البلاد.

وأكد الدبيبة دعمه لحضور الشركات الأجنبية في كافة مستوياتها إلى ليبيا والتعاون مع المؤسسات الليبية في كافة المجالات، موجهاً بضرورة التعاون والشراكة والاستثمار في المجالات الواعدة في ليبيا وأهمها الطاقات المتجددة وإنتاج الغاز.