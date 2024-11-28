«الدبيبة» يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الخمس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الخمس وعددا من أعيان المدينة، بحضور وزيري المواصلات والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومديري الأجهزة التنفيذية.

وأكد الدبيبة، “على دور المدينة على مر التاريخ في استقرار ليبيا، مشيدا بالجهود الوطنية المبذولة في عودة الخمس لدورها الحقيقي في المشهد السياسي والاجتماعي للمدينة، كما أكد ضرورة دعم الجهود الوطنية في صياغة الدستور وإصدار القوانين الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأشاد الدبيبة، “بجهود الأجهزة التنفيذية بتفعيل عدد ما يزيد عن 98 مشروعا تنمويا من مدارس ومستشفيات ومياه وطرق فرعية ورئيسية إلى جانب تطوير الطريق الساحلي الذي يشكل أهمية للمدينة بشكل كبير”.

وأكد الدبيبة على “ضرورة العمل بشكل جاد في تطبيق القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن تفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات القطاعية”.

وأكد عميد البلدية خلال كلمته “على جهود رئيس الحكومة، في تفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات القطاعية للبلديات”.

كما أعرب الأعيان “عن شكرهم لحكومة الوحدة الوطنية على الحركة التنموية التي تشهدها المدينة وأهمها تفعيل مشروع إنشاء 14 مدرسة تم استلام 7 منها وجار العمل في 18 مدرسة أخرى ضمن خطة معتمدة تشمل 25 مدرسة ضمن خطة “عودة الحياة”، إلى جانب تطوير وتجهيز العيادة المجمعة الخمس وتطوير مستشفى الخمس، ومشروعات الطرق الفرعية والرئيسية”.

استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة مساء اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء رئيس وأعضاء المجلس البلدي الخمس وعددا من… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤