«الدبيبة» يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي يفرن

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مساء اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس البلدي يفرن وعددا من أعيان المدينة، بحضور وزير الشباب، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وأكد الدبيبة خلال كلمته، “على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة، لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

ووجه “إلى ضرورة عقد اجتماع فني يضم وزارة الحكم المحلي وأعضاء المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية للوقوف على الصعوبات التي تواجه البلدية والعمل على معالجتها ضمن الخطة التنموية القادمة”.

كما وجه وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ” بضرورة استكمال خطة نقل الاختصاصات إلى البلديات لتقريب الخدمات من المواطنين، وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بأن أولويات التنمية يجب أن تركز على مشروعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية”.

وخلال اللقاء، قدم رؤساء الأجهزة التنفيذية “تقارير فنية حول المشروعات المنفذة في البلدية، وابرزها تنفيذ 5 مدارس جديدة بسعة 36 فصلا دراسيا، واستمرار العمل في 3 مدارس أخرى بسعة 31 فصلا، كما يجري العمل على تنفيذ مستشفى يفرن الجديد بسعة 150 سريرا، وتأهيل وتطوير مستشفى يفرن القديم، إلى جانب استكمال تجهيز بيت شباب يفرن، إضافة إلى تقدم العمل في إنشاء قاعة رياضية مغلقة بالمدينة”.

من جهته، أكد مدير جهاز الإسكان والمرافق أن “خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تسير وفق الجدول الزمني، حيث تم إنجاز 4 خزانات فرعية وخزان رئيسي”.

وفي ختام اللقاء، أكد أعضاء المجلس البلدي “دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية”.