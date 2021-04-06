«الدبيبة» يستقبل رئيس وزراء اليونان ويُؤكد على إقامة علاقات مثمرة مع الجميع

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والوفد المرافق له.

وجرت مباحثات بين الجانبين، تم خلالها التطرق إلى العديد من ملفات التعاون بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات عُقِد مؤتمر صحفي، رحب خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئيس الوزراء اليوناني، مُذكرًا بالدور الإيجابي المشرف لقسنطين ميتسوتاكيس، والد رئيس وزراء اليونان الحالي، في رسم وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا واليونان في سبعينيات القرن الماضي، متأملا أن تعود هذه العلاقات وفقا للمصالح المشتركة، وفق قوله.

وقال الدبيبة: “تجمعنا باليونان علاقات ودية كما أن هناك بُعد تاريخي للعلاقة بين البلدين من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية وأيضاً من حيث القضايا الإنسانية”.

وأضاف: “إننا نسعى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ورفع تمثيلها وفقا للمصالح المشركة، حيث تم بحث إعادة فتح السفارة اليونانية وتقديم الخدمات القنصلية وأهمها منح التأشيرات من داخل ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في ملف التمريض وتبادل الخبرات في المجال الصحي”.

وبيّن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هناك تعاون كبير بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأن البلدين يتطلعان إلى تفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بقطاع التعليم، ومجال التدريب العسكري.

وأعلن الدبيبة عن استعداد الجانب الليبي لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الخالصة لكلا البلدين، وذلك من أجل علاقات أساسها حسن الجوار والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون بين ضفتي المتوسط الذي نسعى دائما لجعله بحيرة سلام.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الليبية الموقعة مع تركيا، أكد رئيس الحكومة على أهمية أي اتفاقية تُساهم في وضع الحلول المناسبة وتحفظ حقوق ليبيا.

كما أكد أيضا على أهمية إقامة علاقات مثمرة مع الجميع وخاصة الدول الإقليمية والتي تجمعنا بها مصالح مشتركة وفق الاحترام المتبادل وبما يضمن مصلحة بلادنا، حسب قوله.

من جهته عبر ميتسوتاكيس عن سعادته بتواجده في ليبيا كونه مرتبط باستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها وعودة العلاقات الثنائية بين البلدين مجدداً.

وقدم رئيس الوزراء اليوناني الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على حرارة الاستقبال وعلى النقاش البناء والمثمر والذي جاء استكمالا للمحادثة الهاتفية التي أجريت قبل أسابيع قليلة.

وقال ميتسوتاكيس، إن استئناف عمل السفارة اليونانية بطرابلس والذي يعتبر علامة فارقة واستئناف ديناميكي للتعاون اليوناني الليبي، وأيضاً لإيصال رسالة دعم للجهود الرامية لبناء ليبيا السلام والتقدم .

وأشار إلى أن اليونان ستقف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأعلن ميتسوتاكيس عن “أن الوقت قد حان لكي نترك خلف ظهورنا كل ما أدى لاضطراب علاقاتنا خلال الفترة الماضية، وبعد استئناف عمل السفارة في طرابلس، سيلي ذلك افتتاح القنصلية العامة في بنغازي الأمر الذي سيعمل على تنمية التعاون فيما بيننا في جميع المجالات بخطى سريعة.

كما أشار إلى أن التطورات في العقود الأخيرة قد قلصت العلاقات الإقتصادية، ولكن في الحقيقة تواجد رجال الأعمال اليونانيين في ليبيا لم يتوقف أبداً ومع استقرار الوضع السياسي في البلاد سيزداد النشاط الاقتصادي.

وبيّن رئيس وزراء اليونا بأن “أساس المحطة الجديدة في علاقاتنا يجب أن يُبنى على الصراحة والنزعة للحوار وعلى الخصوص الإيمان بمبادئ الشرعية الدولية، وهذا يعني أنه بكتابة الصفحة الجديدة في مسيرتنا فستمحى أخطاء المسيرة السابقة وعليه أود أن أكون واضحاً الاشتراط لمغادرة القوات الأجنبية كافة لليبيا كما طالبت كل الدول الأوروبية وبالتأكيد إلغاء الوثائق التي تم تقديمها على أساس أنها اتفاقيات بين الدول ولكن لا تمتلك أي قوة قانونية كما قضى بذلك صراحة المجلس الأوروبي”.

وأوضح ميتسوتاكيس بأن الحوار حول ترسيم الحدود بين ليبيا واليونان مستمر وهو دائماً على أساس الاحترام المتبادل للقانون الدولي.

واختتم رئيس الوزراء اليوناني حديثه مستذكراً العلاقات اليونانية الليبية التي تعود قبل ألفان وستمائة عام مضت للعهد الذي سافر فيه أبناء سادوريني ووصلوا شواطئ ليبيا وقاموا بتأسيس مدينة قورينيا (شحات) ومن ثم بنغازي والمدن الخمسة اليونانية في ذلك الوقت قائلاً: “بأننا زرعنا معاً في المكان نبتة السلفيوم الطبية النادرة التي أُطلِق عليها ذهب ليبيا، وفي القرن 21 ذهب شعوبنا هو السلام والتعاون والازدهار فلنغتنم هذا الذهب”.

[فيديو] المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزراء اليونانتم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٦ أبريل ٢٠٢١