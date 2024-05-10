«الدبيبة» يستقبل سفراء إيران وكوريا الجنوبية في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير إيران لدى ليبيا عين الله سوري، وخصص اللقاء لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين.

وأبدى الدبيبة، “استعداده للتعاون مع إيران في المجالات المختلفة والتنسيق لعقد اللجنة العليا الليبية الإيرانية”.

وأعرب السفير، عن “رغبة بلاده لعقد الدورة (13) للجنة العليا الإيرانية الليبية بالعاصمة طهران، وتنظيم معرض وملتقى اقتصادي للصناعات الإيرانية في ليبيا، والتعاون بين البلدين في مجال الطب النووي وعدد من المجالات الطبية الأخرى”.

الدبيبة يستقبل سفير إيران لدى ليبيا استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم سفير #إيران لدى ليبيا عين الله… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٩ مايو ٢٠٢٤

كما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا جامغ جيهاك، ومساعده والمستشار الاقتصادي، لمناقشة عودة الشركات الكورية لاستكمال مشروعاتها وتنفيذ مشروعات جديدة ضمن خطة التنمية في كافة المدن والمناطق الليبية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

وأشاد الدبيبة، “بعودة شركة هونداي الكورية واستئناف أعمالها بمشروع تنفيذ محطة غرب طرابلس بقدرة إنتاجية تبلغ (1400) ميجاوات والمتوقف منذ 10 سنوات”، معتبرا ذلك “مؤشرا إيجابيا لعودة الشركات الكبيرة للعمل في ليبيا والمساهمة في رفع وتيرة التنمية، وهذا ما تحتاجه ليبيا في الوقت الحاضر”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات الكورية في كافة القطاعات، وعقد ملتقى اقتصادي وصناعي للشركات الكورية في كافة المستويات في ليبيا من أجل خلق شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين”.

وأعرب السفير، عن “سعادته بمشاركة ليبيا في القمة الكورية الإفريقية المُزمع انعقادها في يونيو على مستوى وزراء الخارجية”، مثمّنًا “دعم ليبيا للمرشح الكوري لمنظمة حقوق الإنسان”.

الدبيبة يرحب بعودة الشركات الكورية ويوجه بمعالجة الصعوبات التي تواجهها استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٩ مايو ٢٠٢٤