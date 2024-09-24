«الدبيبة» يستقبل سفير إسبانيا لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خافيير سوريا كينتانا.

وتم خلال اللقاء، “بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة آفاق تطوير عمل الشركات الإسبانية في ليبيا، ودعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات”.

كما تم “التطرق إلى أهمية تحييد الحقول النفطية عن أي تجاذبات سياسية، وخاصة حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أكبر الحقول النفطية الليبية، وذلك لضمان استقرار الإنتاج ودعم الاقتصاد الليبي”.

وأكد الجانبان “حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وأهمية العمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والإسباني”.