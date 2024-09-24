«الدبيبة» يستقبل سفير إسبانيا لدى ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 18:36 نُشر: الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 18:36
اقتصادليبيا
المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خافيير سوريا كينتانا.

وتم خلال اللقاء، “بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة آفاق تطوير عمل الشركات الإسبانية في ليبيا، ودعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات”.

كما تم “التطرق إلى أهمية تحييد الحقول النفطية عن أي تجاذبات سياسية، وخاصة حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أكبر الحقول النفطية الليبية، وذلك لضمان استقرار الإنتاج ودعم الاقتصاد الليبي”.

وأكد الجانبان “حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وأهمية العمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والإسباني”.

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