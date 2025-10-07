الدبيبة يستقبل سفير إيطاليا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني.

وخلال اللقاء، تم مناقشة تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات السياسية والاقتصادية الجارية، بالإضافة إلى جهود تفعيل المشروعات المشتركة التي تسهم في تعزيز الشراكة في التنمية والاستثمار والخدمات.

كما استعرض الجانبان تطورات الملف السياسي الليبي، مشيدين بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية دعم المسار الوطني القائم على التوافق، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وفق أسس قانونية متفق عليها.

وعبر الدبيبة عن تقديره لمصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي على اتفاقية نقل المحكومين بين ليبيا وإيطاليا، والتي تم توقيعها في مدينة باليرمو في 29 سبتمبر 2023.

والاتفاقية، التي وقعها وزيري العدل في كلا البلدين، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القضائي والإنساني بين البلدين.

من جهته، أكد السفير الإيطالي على التزام بلاده بتطوير التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، وواصلت دعمها للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.