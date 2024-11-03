«الدبيبة» يستقبل سفير اليابان لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا إيزورا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وشهد اللقاء “مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا واليابان في مجالات مختلفة، حيث تم التركيز على دعم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية بين البلدين”.

كما تطرق الاجتماع إلى “أهمية التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، بهدف تأهيل الكوادر الليبية والاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة”.

وتناول الاجتماع “أهمية عودة الشركات اليابانية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، خصوصًا في قطاع النفط، الذي يعد محركًا أساسيًا لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد”.

وفي ختام اللقاء، “بحث الجانبان تنظيم منتدى أعمال ليبي-ياباني في المستقبل القريب، ليكون منصة تجمع القطاعين العام والخاص من البلدين، وتساهم في تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا واليابان”.