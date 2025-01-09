«الدبيبة» يستقبل سفير دولة قطر لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، الذي نقل تهاني أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة العام الجديد، معربا عن أمنياته للشعب الليبي بمزيد من الاستقرار والازدهار.

وتناول اللقاء “بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تطوير المطارات، وتعزيز قطاع الطاقة، والموانئ، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة تشغيل الخطوط الجوية القطرية”.

وشدد الدبيبة، على “أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا”.

وأكد السفير القطري، “حرص بلاده على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في ليبيا”.