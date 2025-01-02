«الدبيبة» يستقبل عدداً من حكماء وأعيان الكفرة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عددا من حكماء وأعيان الكفرة، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وناقش الاجتماع “الأوضاع العامة في المدينة واحتياجاتها، حيث تركزت المباحثات على ملف جامعة الكفرة لدعم التعليم العالي في المنطقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة”.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى “المرحلة الثانية من مشروع طريق بوزريق– الكفرة، بطول 90 كيلومترا، عقب إنجاز المرحلة الأولى التي بلغت 35 كيلومترا”.

من جهته، أكد الدبيبة، “أهمية دعم مدينة الكفرة وتوفير متطلباتها، مشددا على التزام الحكومة باستكمال المشاريع الحيوية التي تعزز التنمية المحلية وتحسن مستوى الخدمات”.

ووجه الدبيبة، “بتسريع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من الطريق، بالإضافة إلى متابعة الملفات الأخرى المطروحة، لضمان تنفيذ الأولويات بما يحقق تطلعات أهالي المدينة”.