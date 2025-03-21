«الدبيبة» يستقبل عدداً من مشايخ وخطباء مدينة زليتن

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عددًا من مشايخ وخطباء مدينة زليتن، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الشباب فتح الله الزني، إلى جانب عضو المجلس الأعلى للدولة عن المدينة، وخطيب زاوية عبدالسلام الأسمر، وثلة من مشايخ الزاوية الأسمرية.

وتناول اللقاء “تطورات أعمال الصيانة والتطوير في الزاوية الأسمرية، باعتبارها أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة في ليبيا، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية الخاصة ببلدية زليتن”.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على “الدور المحوري للخطباء والوعاظ في تعزيز التهدئة والاستقرار، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لنشر قيم التسامح والتعايش، والمساهمة الفاعلة في دعم المصالحة الوطنية وترسيخ الوحدة بين أبناء الوطن”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار “جهود الحكومة لدعم المؤسسات الدينية وتعزيز عمل المشايخ والخطباء في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف المدن الليبية”.