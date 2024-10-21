«الدبيبة» يستقبل عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل.

وفي كلمة لعمداء البلديات، ألقاها عميد بلدية الزاوية جمال بحر، أكد خلالها “دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الإدارة المحلية من خلال نقل اختصاصات القطاعات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية”.

وأشاد بحر، “بالجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الاستقرار في كافة المجالات، ودعم المواطن من خلال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة”.

وأكد الدبيبة، في حديثه مع العمداء، “استمرار خطة الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تهم المواطن، بالإضافة إلى استكمال نقل الاختصاصات في عدد من القطاعات”.

كما وجه الأجهزة التنفيذية “بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع تزويد البلديات بالمياه وخدمات الصرف الصحي، والقضاء على مدارس الصفيح”.

هذا وحضر الاجتماع وزيري الحكم المحلي بدر الدين التومي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومديرو أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير جهاز النهر الصناعي.