«الدبيبة» يستقبل عمداء بلديات المنطقة الجنوبية والشرقية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، عمداء بلديات المنطقة الجنوبية والشرقية.

وفي حديثه للعمداء، أكد الدبيبة، “استمرار الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية وتطبيق القانون رقم 59، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين في مناطقهم”، مشددا على “الاستمرار في نقل الاختصاصات القطاعية وفق الجاهزية، وتوقيع المحاضر اللازمة بين القطاعات ووزارة الحكم المحلي”.

كما وجه الدبيبة، “الأجهزة التنفيذية بضرورة التركيز على مشاريع المياه والصرف الصحي، نا للحاجة الملحة لها في البلديات التي تم إهمالها لسنوات طويلة، مشيرا إلى ضرورة القضاء على مدارس الصفيح والمتهالكة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، مع إعطاء الأولوية لهذه القضايا في الخطط التنموية”.

وفي ختام حديثه، شدد الدبيبة، “على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه، للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكون الركيزة الأساسية لبناء الوطن واستقراره”.

وفي كلمة ألقاها عميد بلدية القطرون نيابة عن عمداء البلديات، أكد “دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الإدارة المحلية، من خلال القرارات المنظمة لنقل الاختصاصات القطاعية وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العاجلة والهامة”.

هذا وحضر الاجتماع كل من وزيري الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الحكم المحلي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بالإضافة إلى مديري أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات.

وشملت البلديات: أوباري وغات وأم الرزم والأبرق والبيضاء ووردامة وسبها المكلف وتيجرهي وزلة ودرنة وجالو وعمر المختار وساحل الجبل الأخضر والبركت وبرقن والغريفة وزويلة وراس الهلال ووادي عتبة ومرادة والشرقية ووادي البوانيس والقطرون وبنت بية وإدري الشاطئ وتراغن وانتلات البيضان والجوف الغربي والزويتينة وسلطان.