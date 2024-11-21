«الدبيبة» يستقبل عمداء عدّة بلديات لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عمداء بلديات الأصابعة وككلة والقواليش والمشاشية ويفرن والقلعة وددا من أعيانها، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية.

وأشار الدبيبة، “خلال اللقاء إلى دعمه لملف التنمية المحلية واللامركزية وإقرار عدد من اللوائح والقرارات المنظمة لهذا التوجه الهام، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية للوصول بالبلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها وإنهاء المراحل الانتقالية”.

كما أكد “أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تحديدا كانت من أولويات الخطة التنموية ضمن مشروعات عودة الحياة ولازالت مستمرة حتى استكمالها تقديرا لظروف المنطقة واحتياجاتها لمياه الشرب، موجها الأجهزة التنفيذية بإعطاء الأولوية في المشروعات التنموية للقطاعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية وإعطاء الأولوية للمشاريع الجارية لضمان استكمالها”.

واستعرض رؤوساء الأجهزة التنفيذية “أهم المشروعات التنموية بالبلديات الحاضرة ونسب الإنجاز الفنية والمشروعات المعتمدة في الخطة التنموية القادمة”.