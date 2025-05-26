الدبيبة يستقبل مشايخ وأعيان الخمس ومسلاتة وقصر الأخيار.. دعم حاسم لاستقرار البلاد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفداً من مشايخ وأعيان مدن الخمس ومسلاتة وقصر الأخيار، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية في ليبيا.

وخلال اللقاء، أعرب مشايخ وأعيان المدن الثلاث عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، مؤكدين وقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة في مساعيها لبناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس القانون والمؤسسات.

وأكد الوفد على أهمية استمرار الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية في مناطقهم، مشددين على دعمهم لتوحيد الجهود لتجاوز المرحلة الراهنة والتمهيد لإجراء انتخابات شاملة، حرة ونزيهة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالوفد، مثمناً مواقفهم الوطنية ودورهم الحيوي في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مؤسسات الجيش والشرطة.