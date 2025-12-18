الدبيبة يستقبل وزراء الصحة العرب في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، الوزراء المشاركين في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي تستضيفه ليبيا ضمن دورته العادية الثالثة والستون.

ورحب رئيس الوزراء بالوزراء والوفود المشاركة، مؤكداً حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم آليات العمل العربي المشترك في المجال الصحي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يدعم الاستجابة للطوارئ الصحية ويرسخ أسس التعاون الإقليمي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متواصل يعكس استمرار عودة العاصمة طرابلس لاحتضان الاجتماعات والفعاليات العربية والدولية، في إطار استعادة دورها الطبيعي كمركز للحوار والتعاون.