الدبيبة يستقبل وزراء بـ«الرأس الأخضر» لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، وزير داخلية جمهورية الرأس الأخضر، باولو آغوستو كوستا روشا، ووزير الشباب والرياضة، كارلوس دو كانتو مونتيرو، في زيارة رسمية إلى ليبيا.

وحضر اللقاء وزراء الداخلية والرياضة والشباب الليبيين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي ستجمع المنتخبين الوطنيين غداً الأربعاء في طرابلس ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التعاون الأفريقي في هذه المجالات، مشيداً بزيارة الوفد التي تعكس حرص قيادة الرأس الأخضر على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا.