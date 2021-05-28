«الدبيبة» يستقبل وزيري خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بالعاصمة طرابلس، وفدًا أوروبيًا ضم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع اوليفر فاريلي، بحضور وزراء الخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أهمها التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.