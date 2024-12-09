«الدبيبة» يستقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، وزير التجارة وتنمية الصادرات في جمهورية تونس، سمير عبيد، والوفد المرافق له، الذي ضم مسؤولين من وزارة التجارة التونسية والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة.

وناقش اللقاء “العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك”، حيث أكد الدبيبة، “على أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة في أقرب وقت، بهدف دفع التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وتونس”.

من جانبه، أطلع الوزير التونسي رئيس الحكومة، “على نتائج مشاوراته مع نظيره الليبي، والتي تضمنت مقترحات لدعم الشراكات التجارية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين”.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتطوير الشراكات الاقتصادية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”.

هذا “وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المواصلات، والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة”.