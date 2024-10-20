«الدبيبة» يستقبل وزير التربية السوداني

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي السوداني محمد حسن دهب، والوفد المرافق له من رؤساء الجامعات السودانية.

وأكد الدبيبة، “دعمه للشعب السوداني والعمل محليا ودوليا من أجل إنهاء الصراع في البلد الشقيق، موجها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتلاميذ والطلاب السودانيين واستقبالهم في المؤسسات التعليمية”.

كما وجه الدبيبة، “وزارة العمل والتأهيل بمنح إذن العمل للأساتذة السودانيين الراغبين في التدريس بالجامعات الليبية، وفقا للاحتياج الفعلي من الوزارة”.

وتقدم الوزير السوداني “بالشكر لرئيس الوزراء على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تجاه الشعب السوداني، وخاصة في المجال التعليمي في جميع المستويات، وتقديم الدعم اللازم لبلدية الكفرة في المجالين الصحي والتعليمي لتقوم بدورها في استقبال النازحين السودانيين”.

هذا وحضر الاستقبال من الجانب الليبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ، ورؤساء جامعات طرابلس والزاوية وبني وليد والزيتونة، ومدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة.