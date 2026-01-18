الدبيبة يستقبل وزير الخارجية القطري في مصراتة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى المنطقة الحرة مصراتة.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد رئيس المجلس البلدي مصراتة وأعضاء المجلس، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء المدينة، ورئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وعدد من المسؤولين.

وعقد عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا رسميًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وقطر، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الحكومة أهمية البناء على العلاقات الأخوية بين البلدين، والعمل على ترجمتها إلى برامج ومشروعات عملية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات، مشيرًا إلى دعم دولة قطر المتواصل للشعب الليبي.

وأوضح الدبيبة أن مدينة مصراتة تشهد توقيع شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة مصراتة، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، من بينها شركة MSC الإيطالية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويًا.

وأشار إلى أن الشراكة تُنفذ من خلال تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة، وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ويعكس توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات الخارجية المنتجة.

وبيّن رئيس الحكومة أن المشروع يُتوقع أن يحقق إيرادات تشغيلية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة، ونحو 62,000 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز موقع ليبيا التنافسي في سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.

وتناول اللقاء أيضًا آفاق التعاون في قطاع النفط، إلى جانب مشروعات المواصلات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين جاهزية البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق وتعزيز مسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح الشعبين.