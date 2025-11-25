الدبيبة يستقبل وزير الداخلية التركي لبحث تعزيز التعاون الأمني

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا والوفد المرافق له، وذلك في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، وبحضور وزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وتركيا.

وتناول اللقاء أوجه الشراكة في مجالات الأمن الداخلي، وبرامج التدريب والتأهيل الهادفة إلى رفع جاهزية منتسبي وزارة الداخلية، واستعراض سبل دعم القدرات الفنية للأجهزة الأمنية، وتطوير العمل المؤسسي داخل قطاعات الوزارة.

وناقش الجانبان كذلك ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات التركية في إدارة العمليات الأمنية وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع استمرار الحكومة في بناء شراكات فعالة مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا، بما يدعم الأمن الوطني ويسهم في ترسيخ مؤسسات أمنية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين.