الدبيبة يستقبل وزير الدولة البريطاني ويؤكد استمرار الجهود لفرض سيادة القانون

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فولكنر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وخلال اللقاء، أشاد الدبيبة بالمواقف الدولية الداعمة لخطة الحكومة في فرض سلطة الدولة، وعلى رأسها المملكة المتحدة، مثمنًا دعمها لمساعي توحيد القرار الأمني، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للولاية القضائية للدولة بدأت تُؤتي ثمارها، في ظل الإفراج عن عدد من المحتجزين خارج إطار القانون، تحت إشراف مباشر من مكتب النائب العام، ما يعكس الجدية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وإنهاء جميع مظاهر الاحتجاز غير المشروع.

وتناول اللقاء أيضًا التطورات السياسية في ليبيا، إلى جانب سُبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية وطنية مستقلة تحترم السيادة الليبية.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، ناقش الطرفان مشاريع تطوير القطاع التعليمي، وخاصة مبادرة رئيس الوزراء لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها خطوة محورية نحو تمكين الشباب وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي.

كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي، وتهيئة الظروف المناسبة لتيسير حركة الأفراد وتعزيز الروابط المؤسسية، مشيرًا إلى ما ستوفره إعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي من فرص لتفعيل الطيران المباشر وتيسير الخدمات القنصلية بين البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، فيما حضره من الجانب الليبي كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير التربية والتعليم المكلّف علي العابد، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد بوغفة.