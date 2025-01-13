«الدبيبة» يستقبل وزير القوات المسلحة السنغالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، وزير القوات المسلحة السنغالية بيرام ديوب، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وتم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والسنغال، وتناول النقاش مجالات التدريب العسكري، والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة”.

كما تم تناول، “ملف فتح السفارة السنغالية في العاصمة #طرابلس، وأهمية ذلك في تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جهته، أكد الدبيبة، “على استعداد الحكومة، لدعم وتعزيز التعاون العسكري مع السنغال، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية”.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير السنغالي، “عن تطلع بلاده لتعميق التعاون العسكري مع ليبيا في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب العسكري والمناورات المشتركة، مؤكدا أهمية التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، مشددا على الدور الحيوي للتعاون الثنائي في تعزيز الاستقرار الإقليمي”.