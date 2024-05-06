 «الدبيبة» يستقبل وزير خارجية البحرين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني والوفد المرافق له.

وأشاد الدبيبة في بداية اللقاء بموقف البحرين الإيجابي تجاه الملف الليبي ودعمها للاستقرار في ليبيا، متمنيا النجاح لـ القمة العربية الـ35 المُزمع انعقادها في منتصف مايو الجاري، مشيدا بتركيزها حول الأوضاع في غزة.

كما ناقش اللقاء عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وعقد اللجنة العليا الليبية البحرينية المتوقفة منذ عام 2009، وإبرام مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والمُكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية الطاهر الباعور.

وكان وصل وفد من مملكة البحرين برئاسة وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى مطار معيتيقة الدولي، وذلك في زيارة عمل رسمية.

ونشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه كان في استقبال وفد البحرين المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية الطاهر الباعور ومدير إدارة المراسم العامة ومدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، دعوة رسمية من ملك البحرين الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، وذلك لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين خلال منتصف شهر مايو الجاري.