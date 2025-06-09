«الدبيبة» يستقبل وفداً من أعيان مصراتة ويشيد بدورهم في دعم الاستقرار

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفدًا من أعيان ونشطاء مدينة مصراتة، في لقاء يأتي ضمن جهود تعزيز التواصل الوطني ومناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد.

وشهد اللقاء بحث تطورات المشهد العام، وسبل دعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد الحاضرون على وحدة صفهم خلف الحكومة ودعمهم الكامل للمؤسسات النظامية، وعلى رأسها الجيش والشرطة، لضمان بسط سيادة الدولة وفرض القانون، بعيدًا عن المجموعات المسلحة والتشكيلات الخارجة عن إطار الدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالمواقف الوطنية التي عبّر عنها وفد مصراتة، مؤكدًا أن المدينة كانت ولا تزال ركيزة أساسية للاستقرار وصمام أمان للدولة المدنية، مشددًا على عزمه مواصلة العمل مع مختلف المدن الليبية والتنسيق مع كافة القوى الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب في الأمن وبناء مؤسسات الدولة.