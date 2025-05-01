الدبيبة يستقبل وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة «أولاد بوسيف» لبحث الأوضاع الخدمية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وفدًا من أعيان ومشايخ قبيلة أولاد بوسيف.

وخُصص اللقاء لمناقشة الأوضاع الخدمية في منطقة أبوالغرب، والوقوف على التحديات التي تواجه سكانها، خاصة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة.

كما استعرض الحاضرون احتياجات المنطقة، وسبل إدراجها ضمن برامج خطة عودة الحياة، التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على أهمية دور القبائل والمكونات الاجتماعية في دعم الاستقرار، مشددًا على التزام الحكومة بالعمل وفق مقاربة تنموية عادلة.

من جانبهم، عبّر أعيان ومشايخ قبيلة أولاد بوسيف عن تقديرهم لجهود الحكومة في دعم التنمية وتعزيز الاستقرار، مشيدين بانفتاحها على مختلف المناطق والاستماع المباشر لمطالب المواطنين.