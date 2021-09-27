«الدبيبة» يستقبل وفداً من وزارة الدفاع البريطانية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد، وعدد من المستشارين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة الدفاع البريطانية ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جن مارتن سميتون، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

وتناول اللقاء العديد من القضايا الهامة والتي من بينها المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش.

كما تناول اللقاء دعم جهود لجنة 5+5 ، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب حيث أشار الطرفين إلى لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.