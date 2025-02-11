«الدبيبة» يستقبل وفداً من المجلس البلدي في «هراوة»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، في مقر ديوان مجلس الوزراء، وفدا من المجلس البلدي المنتخب لبلدية هراوة، إلى جانب عدد من أعيان قبيلة أولاد سليمان، وذلك لمناقشة الأوضاع في البلدية واحتياجاتها الخدمية، والتأكيد على أهمية دعم جهود الاستقرار والتنمية المحلية.

وخلال اللقاء، استعرض الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه البلدية، حيث شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الدبيبة، على “أهمية الجهود الاجتماعية في تحقيق التوازن والتنمية المستدامة داخل البلدية”.

حضر الاجتماع كل من وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية، علي العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بالإضافة إلى رئيس فريق الاتصال الاجتماعي، محمد الرجوبي، الذين ناقشوا آليات التنسيق لتعزيز الخدمات وتحقيق تطلعات أهالي البلدية.

استقبل رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الاثنين، في مقر ديوان مجلس الوزراء، وفدا من المجلس البلدي المنتخب لبلدية… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٥