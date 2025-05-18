«الدبيبة» يستقبل وفد أعيان صبراتة ويؤكد على أولوية المدينة في خطط الحكومة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وفدًا من أعيان ووجهاء مدينة صبراتة، في لقاء خُصص لبحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار، خاصة بعد الإجراءات الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأعرب وفد صبراتة عن دعمهم الكامل للخطوات التي اتخذتها الدولة لبسط سلطة القانون في طرابلس، مثمّنين الجهود المبذولة لتصحيح المسار الأمني، ومؤكدين تمسكهم بوحدة البلاد ورفضهم القاطع لمحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الخدمية التي تهم مدينة صبراتة، وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية، وتحسين خدمات القطاعين الصحي والتعليمي، حيث شدد الوفد على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة أن مدينة صبراتة تحظى بأولوية ضمن برامج المتابعة والتنفيذ، مشيرًا إلى توجيهه للجهات المختصة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المطروحة، والعمل على استكمال المشاريع المتأخرة بالتنسيق مع المجالس المحلية والجهات المعنية.