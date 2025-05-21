الدبيبة يستقبل وفد أعيان ورشفانة.. دعم لمسار الدولة وتأكيد على وحدة الصف

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفدًا من أعيان ومشايخ منطقة ورشفانة، حيث عبّروا خلال اللقاء عن دعمهم الكامل لمسار الدولة ومؤسساتها، مؤكدين حرصهم على وحدة الصف الوطني والحفاظ على الاستقرار.

وأشاد الوفد بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن وتفعيل دور مؤسسات الجيش والشرطة، مطالبين بمواصلة الجهود لإنهاء كافة المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون.

من جانبه، ثمّن الدبيبة زيارة الوفد، واعتبر أن ورشفانة تمثل ركيزة مهمة في مشروع بناء الدولة الليبية، مشددًا على التزام الحكومة بإشراك كل المكونات الاجتماعية في صياغة مستقبل وطني يعكس تطلعات كافة أبناء الشعب الليبي.

وتأتي زيارة وفد أعيان ومشايخ ورشفانة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ظل جهود مستمرة تبذلها الحكومة لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة مع مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد.

وتُعد منطقة ورشفانة من المناطق الاستراتيجية غرب ليبيا، ذات ثقل اجتماعي وقبلي كبير، وقد لعبت دورًا مهمًا في محطات مفصلية من تاريخ الصراع الليبي، ما يجعل استقرارها وتعاونها عاملًا حاسمًا في مسار بناء الدولة.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه اللقاءات، إلى تمتين النسيج الاجتماعي، ودعم جهود بسط الأمن، والحد من النفوذ المسلح الخارج عن سيطرة الدولة، وذلك ضمن مساعيها لإرساء قاعدة صلبة لإجراء الانتخابات وتحقيق انتقال سياسي مستقر.