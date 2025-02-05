«الدبيبة» يستقبل وفد «أفريكوم» لبحث التعاون العسكري والتطورات الأمنية بالمنطقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وفدا من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، لبحث أوجه التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات التدريب ورفع كفاءة القوات.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ووكيل وزارة الدفاع، العميد عبدالسلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، إبراهيم الدبيبة، فيما ضم الوفد الأمريكي نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الفريق جون برينان، والعميد كرافوري، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت.

وتناول اللقاء “مستجدات الوضع الأمني في إفريقيا، والتحديات الإقليمية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وآليات تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة”.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، “على أهمية استمرار التعاون العسكري مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المؤسسة العسكرية الليبية، بما يعزز قدراتها في حفظ الأمن والاستقرار”.

من جانبه، أشاد وفد “أفريكوم”، “بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم جهود بناء القدرات الأمنية في ليبيا وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ويأتي هذا اللقاء في “إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات التي تواجه المنطقة”.