الدبيبة يستقبل وفد «بلدي مصراتة» لبحث أولويات خدمية وتنموية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وفداً من المجلس البلدي مصراتة، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية للبلدية.

وتطرّق الاجتماع إلى دعم قطاع الصحة من خلال دراسة إنشاء مراكز متخصصة وتوفير خدمات إسعاف للمناطق النائية، إضافةً إلى مناقشة مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم التعليم العالي من خلال التوسع الأكاديمي، إلى جانب تعزيز قدرات قطاعات الإطفاء والمياه والصرف الصحي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء ضرورة دعم المجالس البلدية في تنفيذ مشاريعها الحيوية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في دعم البلديات وفقًا لأولويات مدروسة تخدم المواطن بشكل مباشر.

وحضر اللقاء وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، سامي العبش، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمد إسماعيل، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية.