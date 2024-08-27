«الدبيبة» يستقبل وفد صيني للاستشارات الهندسية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفد الائتلاف الوطني الصيني للاستشارات الهندسية، الذي يقوم بزيارة عمل لليبيا ضمن نتائج زيارة الدبيبة لدولة الصين.

وأكد الدبيبة، “أهمية التعاون الصيني الليبي ومساهمته في تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الليبية للاستفادة من الشركات الصينية وخبرتها في المجالات المختلفة”.

واستعرض رئيس الائتلاف، “نتائج الزيارة من خلال اللقاءات الفنية التي عقدها مع الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية، والمناقشات الفنية والقانونية حول العقود الصينية المبرمة سابقا مع الدولة اللييبة، والخطوات المتخذة بشأن تفعيلها، إلى جانب المشاريع الاستثمارية المقترحة بين البلدين، خاصة في مجال الطاقات المتجددة وهندسة خطوط الأنابيب البترولية والاستشارات الهندسية في مجال التخطيط الحضري”.

استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، صباح اليوم بديوان مجلس الوزراء، وفد الائتلاف الوطني الصيني للاستشارات الهندسية،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤