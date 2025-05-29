الدبيبة يستقبل وفد قبيلة المشاشية ويبحث معهم دعم الأمن والاستقرار والخدمات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وفدًا من أعيان ومشايخ ووجهاء قبيلة المشاشية، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية في البلاد.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمنطقة وأولويات دعم جهود الحكومة في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق.

وأكد وفد قبيلة المشاشية دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، مثمنين خطواتها في توحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسستان الأمنية والعسكرية، كما جددوا دعمهم لإجراء انتخابات شاملة حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به قبيلة المشاشية في الحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع مختلف المكونات الاجتماعية من أجل تحقيق المصالحة، وترسيخ الاستقرار، وبناء دولة قوية تقوم على أسس العدالة والتنمية.