«الدبيبة» يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو.



وبحث الطرفان “التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، وأهمية الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام من أجل إجراء #الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين نزيهة وعادلة، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الاستقرار في البلاد”.

كما اطلع الدبيبة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، “على الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن إطار حملة عاصمة السلام، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، بما في ذلك تعزيز الأمن والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة”.

وأعرب الطرفان خلال اللقاء، عن “أهمية دعم جهود البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، وتسهيل عملية الانتقال السياسي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية”.

هذا وحضر الاجتماع وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” والاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي “الطاهر الباعور”، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية “ستيفاني خوري.”