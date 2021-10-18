«الدبيبة» يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الساسية وبناء السلام روزماري دي كارلو ، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا بان كوبيش.

وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات المتخذة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، والدور الفاعل للجنة العسكرية المشتركة 5+5 وضرورة دعمها من كافة الأطراف في خطتها المعتمدة موخرا.

وأعربت دي كارلو عن سعادتها لتمثيل الأمين العام في مؤتمر دعم الاستقرار المزمع انعقاده في طرابلس الخميس القادم، واعتبار انعقاده في طرابلس بهذا الحضور خطوة مهمة للحكومة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تم التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تواجه ليبيا في هذا الشأن، وضرورة التعاون مع كافة المنظمات والدول ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف.

وفي وقت سابق، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، عن بدء زيارة رسمية إلى ليبيا ضمن المساعي الأممية لدعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكدت دي كارلو، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، دعمها وحضورها المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا.