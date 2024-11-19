«الدبيبة» يستلم رسالة خطيّة من رئيس الوزراء الجيبوتي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير اللامركزية في جمهورية جيبوتي قاسم هارون، الذي سلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء “تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون المشترك، خاصة في مجالات الإدارة المحلية واللامركزية، وإمكانية تبادل الخبرات وبناء الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء “أهمية العلاقات الليبية الجيبوتية، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة”.

بدوره عبر الوزير الجيبوتي، “عن تطلع بلاده لتعزيز التنسيق مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيدًا بالتجربة الليبية في مجال اللامركزية”.

ويجري الوزير الجيبوتي هذه الأيام زيارة رسمية إلى ليبيا للوقوف على التقدم المحرز في دعم اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية.