«الدبيبة» يستلم رسالة خطيّة من نظيره الفلسطيني

استلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، نقلها القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في ليبيا محمد رحال.

وخلال اللقاء، جدد الدبيبة، “التأكيد على دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة التوقف الفوري للعدوان وتكثيف الجهود العربية والدولية لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم”.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة، “عن شكر وتقدير دولة فلسطين لمواقف ليبيا الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات”.