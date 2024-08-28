«الدبيبة» يسحب قرارا يتعلق ببيع مادة الإسمنت

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بسحب قراره الخاص بتحديد سعر بيع مادة الإسمنت المكيس، والتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص.

هذا وكان “الحويج”، أصدر قرارا يقضي برفع سعر الأسمنت في المصنع من 15.5 دينار للقنطار الى 39.5 دينار للقنطار.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يصدر تعليماته لوزير الاقتصاد والتجارة، بسحب قراره الخاص بتحديد سعر بيع مادة الإسمنت… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤