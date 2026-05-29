الدبيبة يشاركُ بـ«حفلِ معايدةٍ» في مصراتة

شاركَ رئيسُ الوزراءِ عبدُ الحميدِ الدبيبة، اليومَ الجمعةَ، في حفلِ معايدةٍ أُقيمَ بمنتجعِ الأمانِ العائليِّ في مدينةِ مصراتة، وذلكَ بحضورِ عمداءِ بلدياتِ مصراتةَ وترهونةَ وبني وليدَ وزليتنَ وتينينايَ والخمسِ ومسلاتةَ وقصرِ الأخيارِ.

وشهدتِ المناسبةُ تبادلَ التهاني بمناسبةِ عيدِ الأضحى المباركِ، في أجواءٍ سادَتْها روحُ الألفةِ والتواصلِ بينَ مختلفِ بلدياتِ المنطقةِ الوسطى، بما عكسَ حالةً من التقاربِ الاجتماعيِّ والمؤسسيِّ بينَ الحاضرينَ.

وأكدَ المشاركونَ خلالَ اللقاءِ أهميةَ تعزيزِ التعاونِ والتنسيقِ بينَ البلدياتِ، بما يُسهمُ في دعمِ الاستقرارِ المحليِّ ورفعِ كفاءةِ الخدماتِ المقدَّمةِ للمواطنينَ في مختلفِ المناطقِ.

وجاءتْ هذهِ الفعاليةُ في إطارِ المناسباتِ الاجتماعيةِ التي تُقامُ خلالَ عيدِ الأضحى المباركِ، والتي تُسهمُ في تعزيزِ الروابطِ بينَ المؤسساتِ المحليةِ والقياداتِ البلديةِ.