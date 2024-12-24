«الدبيبة» يشارك «أصحاب الهمم» فعاليات معرض «لم الشمل»

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أصحاب الهمم، فعاليات معرض “لم الشمل”، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الليبية، بالتعاون مع مؤسسة مبدعات ليبيا، احتفالا بعيد الاستقلال.

وفي كلمته، جدد الدبيبة، “التزام الحكومة بدعم أصحاب المهن من ذوي الهمم، وتمكينهم في مختلف نواحي الحياة ومجالات الأعمال، مع توفير السبل لضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن”.

وشدد “على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لذوي الهمم، بما يمكنهم من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية، والاعتزاز بالتراث الثقافي الليبي”.

هذا “ويهدف المعرض إلى دعم الحرف التراثية وتعزيز دور رواد المشاريع الصغرى والمتوسطة من مختلف مدن ليبيا، من خلال إبراز إبداعات الحرفيين وتقديم نماذج مبتكرة للحرف اليدوية والفنون التقليدية”.

وتخلل الحدث “مجموعة من الفعاليات المميزة، شملت عرض عينات من منتجات الحرف التراثية، وعروضًا توعوية ودعائية، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المشاريع المحلية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني”.

وشارك في الحدث “عدد من أصحاب الهمم والمبدعين من مختلف ربوع ليبيا، حيث قدموا نماذج لأعمالهم التي تعكس مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب إبراز التراث المحلي بمختلف أشكاله”.

شارك رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، أصحاب الهمم، فعاليات معرض "لم الشمل"، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الليبية،… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤