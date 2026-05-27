الدبيبة يُؤدي صلاة «عيد الأضحى» في مصراتة

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، وسط حضورٍ رسمي ومشاركةٍ واسعة من أهالي المدينة الذين توافدوا لإحياء شعائر العيد، وفق ما أوردته وسائل إعلام ليبية.

وظهر عبدالحميد الدبيبة بين المصلين خلال أداء الصلاة في أجواءٍ سادها الهدوء والتنظيم، بينما تبادل الحاضرون التهاني بمناسبة عيد الأضحى، الذي يُعدّ من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية في ليبيا.

وتندرج مشاركة الدبيبة في صلاة العيد ضمن ظهوره العلني خلال المناسبات الدينية والوطنية، بالتزامن مع استمرار المتابعة السياسية والأمنية للملفات الداخلية في البلاد، في ظل تطوراتٍ تشهدها الساحة الليبية على عدة مستويات.

ويحظى عيد الأضحى بمكانةٍ خاصة لدى الليبيين، إذ تشهد مختلف المدن الليبية تجمعاتٍ واسعة للأسر والمواطنين لإقامة الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتهاني، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبة.

وتُعدّ مدينة مصراتة من أبرز المدن الليبية ذات الثقل الاقتصادي والاجتماعي، وتشهد خلال الأعياد والمناسبات الدينية حضورًا جماهيريًا واسعًا في المساجد والساحات العامة.