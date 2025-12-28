الدبيبة يشارك أهالي مصراتة وكبار الضباط صلاة الجنازة على الشهداء

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، صلاة الجنازة على أرواح شهداء الوطن المشير محمد الحداد ورفقيه محمد العصاوي ومحمد المحجوب، وذلك في المدينة الرياضية بمصراتة.

وشارك في الصلاة أهالي مصراتة وجموع من مدن ليبية مختلفة، إلى جانب كبار ضباط الجيش، في مشهد يجسد تقدير الدولة والشعب لتضحيات العسكريين في الدفاع عن الوطن.

وتأتي هذه الجنازة وسط تكريم رسمي وشعبي للشهداء الذين قضوا أثناء تأدية واجبهم الوطني، في لحظة تعكس التضامن الليبي والتأكيد على احترام التضحيات العسكرية في حماية أمن واستقرار البلاد.

