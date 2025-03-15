«الدبيبة» يشارك باحتفال «كشافة مصراتة» في ذكرى التأسيس

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في احتفالية الذكرى الـ71 لتأسيس “فوج المدينة مصراتة” للكشافات والمرشدات، بحضور عدد من المسؤولين المحليين وأهالي المدينة.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أشاد رئيس مجلس الدبيبة، “بالدور الريادي الذي تلعبه الحركة في غرس قيم الانتماء والتطوع وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة للوطنية والمواطنة الصالحة، وتسهم في إعداد الأجيال وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية”.

وأضاف أن “حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمامًا بالأنشطة الشبابية والتربوية، وفي مقدمتها الحركة الكشفية، نظرًا لدورها في تعزيز روح العمل الجماعي والتطوع”.

وتضمنت الاحتفالية “فقرات متنوعة، شملت عروضا كشفية وفنية استعرضت تاريخ الحركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، إلى جانب تكريم عدد من القادة والمتميزين في العمل الكشفي”.

واختتمت الفعاليات “باستعراض قدمته فرق كشفية من مختلف أنحاء البلاد، يجسد روح الوحدة والانتماء الوطني، وسط أجواء احتفالية عكست مكانة الحركة الكشفية”.